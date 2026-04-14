В "Укренерго" розповіли чи будуть відключення світла 15 квітня

У середу 15 квітня в Україні не будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, відключення світла не зстосовуються для промисловості та населення вже третю добу.

Водночас енергетики просять ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури станом на ранок 14 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.