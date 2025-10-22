В частині регіонів застосували графіки погодинних відключень світла замість аварійних
З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – у частині регіонів України замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).
Про це інформує "Укренерго".
"Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою – можете на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, ДТЕК опублікував графік відключень на 22 жовтня для жителів Дніпропетровщини.
У частині областей – продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.
Оновлено о 15:50. В усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).
Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно.
Нагадаємо:
Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.
Через наслідки попередніх російських обстрілів 22 жовтня в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.