В частині регіонів застосували графіки погодинних відключень світла замість аварійних

З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – у частині регіонів України замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Про це інформує "Укренерго".

"Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою – можете на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, ДТЕК опублікував графік відключень на 22 жовтня для жителів Дніпропетровщини.

У частині областей – продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.

Оновлено о 15:50. В усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).

Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно.

Нагадаємо:

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.

Через наслідки попередніх російських обстрілів 22 жовтня в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.