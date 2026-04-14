"СвітлоДІМ": почався прийом заявок у Харкові та області

Від сьогодні Харків і Харківська область можуть подаватися на урядову програму "СвітлоДІМ".

Про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Розширюємо програму саме на Харківщину – як один із регіонів, який найбільше потребує таких рішень через постійні атаки ворога на енергетику", – написав він у Телеграм.

Подати заявки на отримання допомоги до 300 000 гривень для енергостійкості багатоквартирних будинків можуть ОСББ, управителі та обслуговуючі кооперативи будь-якої форми власності.

Йдеться про рішення, які напряму впливають на повсякденне життя людей: автономне опалення, водопостачання та роботу ліфтів під час відключень.

Подати заявку можна онлайн на сайті svitlodim.gov.ua через електроний кабінет на порталі "Дія".

За словами Кулеби, програма "СвітлоДІМ" вже показала результат у Києві та Київській області: погоджено понад 1 330 заявок на загальну суму більше 335 млн грн.

Програма почала діяти наприкінці січня.