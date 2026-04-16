Наслідки дронової атаки: ворог частково знеструмив південь України

Вранці 16 квітня ворог здійснив дронову атаку на енергетичну інфраструктуру півдня України, внаслідок чого частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Внаслідок ранкової атаки росіян на енергетичну інфраструктуру області наразі знеструмлено місто Миколаїв та населені пункти Миколаївського та Баштанського районів", - зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наразі атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

"Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених споживачів", - запевнили в компанії.

