У Києві 24 березня завершується опалювальний сезон

У столиці завершують опалювальний сезон: житлові будинки відключатимуть вже з 24 березня, а заклади соціальної сфери – за індивідуальними заявками.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Таке рішення міська влада ухвалила з урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.

"Завершення опалення дасть змогу жителям уникнути зайвих нарахувань за послугу в період підвищення температури повітря", – говориться у повідомленні.

Відключення житлових будинків розпочнеться у Києві вже з 24 березня. Заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки – відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Опалювальний сезон розпочався 11 листопада 2025 року по всій Україні, зокрема й у прифронтових громадах.