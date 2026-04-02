Ворог 129 разів атакував об'єкти "Нафтогазу" протягом опалювального сезону

За 151 день опалювального сезону ворожі війська здійснили 129 атак на об'єкти "Нафтогазу".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що росіяни били по трубопроводах, видобутку газу, підземних сховищах, системах опалення.

"Десятки тисяч газовиків щодня виходили на роботу. Під обстрілами, в морози, поблизу лінії фронту. Вони відновлювали зруйновані обʼєкти і забезпечували тепло в оселях мільйонів людей", – зазначили в "Нафтогазі".

28 березня ворог бив дронами по трьох виробничих підприємствах групи "Нафтогаз" на Полтавщині.

Станом на 29 березня росіяни четвертий день поспіль обстрілювали об'єкти "Нафтогазу", в той день вони атакували активи на Сумщині.