В уряді озвучили особливості початку опалювального сезону

Опалювальний сезон розпочався по всій Україні, зокрема й у прифронтових громадах.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, передає "Укрінформ".

"Опалювальний сезон уже розпочався у всіх регіонах України, зокрема у Києві. Він розпочався із жовтня поступовим підключенням котелень. Пріоритет на початку сезону було надано об'єктам соціальної інфраструктури", – сказав Ковальчук.

За його словами, станом на ранок 11 листопада до теплопостачання підключено 87% соціальних об'єктів.

Крім того, тепло уже отримують понад 53 тис. багатоповерхівок (73% від загальної кількості).

Ковальчук зауважив, що південні області розпочали опалювальний сезон дещо пізніше за решту областей.

Він також наголосив, що попри російські атаки опалювальний сезон розпочався й у прифронтових громадах.

Нагадаємо:

Станом на кінець жовтня з опаленням було понад 62% споживачів.