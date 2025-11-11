Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
другий щорічний захід про інвестиції

В уряді озвучили особливості початку опалювального сезону

Віктор Волокіта — 11 листопада, 11:55
В уряді озвучили особливості початку опалювального сезону
Getty Images

Опалювальний сезон розпочався по всій Україні, зокрема й у прифронтових громадах.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, передає "Укрінформ".

"Опалювальний сезон уже розпочався у всіх регіонах України, зокрема у Києві. Він розпочався із жовтня поступовим підключенням котелень. Пріоритет на початку сезону було надано об'єктам соціальної інфраструктури", – сказав Ковальчук.

За його словами, станом на ранок 11 листопада до теплопостачання підключено 87% соціальних об'єктів.

Крім того, тепло уже отримують понад 53 тис. багатоповерхівок (73% від загальної кількості).

Ковальчук зауважив, що південні області розпочали опалювальний сезон дещо пізніше за решту областей.

Він також наголосив, що попри російські атаки опалювальний сезон розпочався й у прифронтових громадах.

Читайте також: Росіяни хочуть залишити українців без тепла. Чи реально це і що робити?

Нагадаємо:

Станом на кінець жовтня з опаленням було понад 62% споживачів.

тепло уряд

уряд

В уряді озвучили особливості початку опалювального сезону
Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю переобладнання автівок: які умови
НАЗК розповіло, які корупційні ризики виявило у проєктах уряду

Останні новини