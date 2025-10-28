Україна розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні офіційно почали опалювальний сезон.

Про це вона повідомила на своєму каналі у Telegram.

Вона зазначила, що понад 55% об'єктів соціальної сфери (дитячі садки, лікарні, школи) підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки.

За словами премʼєрки, решта областей поступово продовжать підключення тепла з урахуванням погодних умов.

"Більше 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 км теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров", – повідомила Свириденко.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.

У КМДА зазначили, що 29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни.

З 28 жовтня також розпочинається опалювальний сезон на Полтавщині.

У Львівській області планують розпочати опалювальний сезон з 1 листопада.

Влада міста Суми вирішила розпочати опалювальний сезон раніше запланованого терміну, 27 жовтня 2025 року.