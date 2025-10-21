Опалювальний сезон в Сумах розпочнеться 27 жовтня
Getty Images
Влада міста Суми вирішила розпочати опалювальний сезон раніше запланованого терміну, 27 жовтня 2025 року.
Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.
Він зазначив, що на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) було вирішено розпочати опалення у будинках мешканців сум 27 жовтня.
Це раніше, ніж планували раніше, 1 листопада.
"Спочатку планувалося подати тепло з 1 листопада, однак, враховуючи зниження температури, ми ухвалили рішення увімкнути опалення раніше", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У НЕК "Укренерго" заявили, що почати постачання тепла в домівки українців можуть протягом 10 днів.