В Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами 27 жовтня, пише "Укрінформ".

"Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра", – сказав глава держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що на об'єктах критичної інфраструктури, які пошкодив ворог під час повітряних атак, йдуть відновлювальні роботи.

Нагадаємо:

В Києві від третього жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери.

10 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті відкладається початок опалювального сезону на кілька тижнів черед обстріли Росії.

25 жовтня міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчим часом із настанням холодів, і уряд не планує затягувати його початок.