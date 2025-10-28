Опалювальний сезон розпочався ще у одній області

З 28 жовтня на Полтавщині розпочинається опалювальний сезон.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського, відсьогодні, 28 жовтня, на Полтавщині розпочинається опалювальний сезон", – написав він у Телеграм.

"Це рішення ухвалили з огляду на стабільне зниження середньодобової температури та з метою зменшення навантаження на енергосистему регіону. Утім, громади самостійно визначатимуть дату початку подачі тепла, з урахуванням готовності тепломереж у територіальних громадах", – пояснив він.

Когут додав, що необхідність стабільного проходження опалювального сезону обговорили під час онлайн-наради з представниками "Нафтогаз України" та керівниками теплопостачальних підприємств області.

"Розглянули стан розрахунків підприємств теплокомуненерго за спожитий газ та шляхи погашення заборгованості. Запропонували механізми й шляхи погашення заборгованості", – повідомив він.

"Попри воєнні виклики, робимо все можливе, аби пройти опалювальний сезон стабільно", – додав очільник Полтавської ОВА.

Як повідомлялося, Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді 29 жовтня.

В Києві від третього жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.

В Україні 13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків. Зокрема, з 28 жовтня у Київській області офіційно стартує опалювальний сезон у житловому фонді.