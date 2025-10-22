Українська правда
Опалювальний сезон на Львівщині почнуть з листопада

Володимир Тунік-Фриз — 22 жовтня, 12:10
Getty Images

У Львівській області планують розпочати опалювальний сезон з 1 листопада.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Козицького, більше 80% шкіл і 70% садочків та лікарень отримують тепло.

Водночас за результатами атак ворога по енергосистемі, опалення для населення планують включити першого листопада.

У 71 громаді Львівській області вже розпочали опалення соціального сектору.

Нагадаємо:

Влада міста Суми вирішила розпочати опалювальний сезон раніше запланованого терміну, 27 жовтня 2025 року.

