Опалювальний сезон на Львівщині почнуть з листопада

У Львівській області планують розпочати опалювальний сезон з 1 листопада.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Козицького, більше 80% шкіл і 70% садочків та лікарень отримують тепло.

Водночас за результатами атак ворога по енергосистемі, опалення для населення планують включити першого листопада.

У 71 громаді Львівській області вже розпочали опалення соціального сектору.

