Опалювальний сезон на Львівщині почнуть з листопада
Getty Images
У Львівській області планують розпочати опалювальний сезон з 1 листопада.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
За словами Козицького, більше 80% шкіл і 70% садочків та лікарень отримують тепло.
Водночас за результатами атак ворога по енергосистемі, опалення для населення планують включити першого листопада.
У 71 громаді Львівській області вже розпочали опалення соціального сектору.
Нагадаємо:
Влада міста Суми вирішила розпочати опалювальний сезон раніше запланованого терміну, 27 жовтня 2025 року.