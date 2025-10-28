Кличко повідомив, коли подадуть опалення в будинки киян

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

"В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", – зазначив він.

Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.

Нагадаємо:

В Києві від третього жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.

В Україні 13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків. Зокрема, з 28 жовтня у Київській області офіційно стартує опалювальний сезон у житловому фонді.