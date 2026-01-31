На тлі масштабного блекауту затримки залізниці мінімальні – УЗ
На тлі масштабного блекауту затримки залізниці мінімальні
Електропостачання залізниці відновлено майже в усіх регіонах, поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
У повідомленні зазначають, що на вокзалах є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.
Kyiv City Express відновив рух. Орієнтовні затримки – 20–30 хвилин.
Нагадаємо:
В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.
За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.
Київводоканал повідомив, що у зв'язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста.