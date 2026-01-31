Українська правда
На тлі масштабного блекауту затримки залізниці мінімальні – УЗ

Володимир Тунік-Фриз — 31 січня, 12:53
На тлі масштабного блекауту затримки залізниці мінімальні

Електропостачання залізниці відновлено майже в усіх регіонах, поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

У повідомленні зазначають, що на вокзалах є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.

Kyiv City Express відновив рух. Орієнтовні затримки – 20–30 хвилин.

Нагадаємо:

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Київводоканал повідомив, що у зв'язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста.

