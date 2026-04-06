Україна запустить потяг до головного туристичного міста Болгарії

У Мінрозвитку розповіли про новий маршрут Київ-Варна

Міністерство розвитку громад та територій України працює над запуском нового міжнародного залізничного маршруту до болгарського курортного міста Варна.

Про це повідомляє Мінрозвитку.

Варну часто називають морською столицею Болгарії. Це найбільше місто країни на узбережжі Чорного моря та великий туристичний центр.

Наразі уряд вже має конкретні домовленості щодо маршруту та графіку руху поїздів. Запуск заплановано вже на літній сезон.

Маршрут проходитиме через Київ, Львів, Чернівці, Сучаву та Бухарест до Варни. Таке рішення є важливим як з точки зору логістики, так і з огляду на зручність для пасажирів.

Орієнтовний час у дорозі становитиме менше ніж 30 годин – майже на рівні автобусного сполучення, але з вищим рівнем комфорту. Остаточний час буде підтверджено після проходження тестового поїзда.

План маршруту Київ-Варна Міністерство розвитку громад та територій

"Запуск прямого залізничного сполучення з Болгарією – це не лише про комфорт подорожей.

Це про нові можливості для мобільності українців, посилення економічних і гуманітарних зв'язків з країнами ЄС та ефективну міжнародну логістику навіть в умовах війни", – наголосив очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба.

Також румунська сторона попередньо погодила включення маршруту до механізму PSO (Public Service Obligation), що відкриває можливість для зниження вартості квитків. Перемовини з цього питання тривають.

Наступними кроками стануть фіналізація тарифного рішення та проходження тестового поїзда, який дозволить визначити всі технічні нюанси маршруту.

