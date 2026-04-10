Трамп може продовжити виняток на купівлю російської нафти

Адміністрація президента Дональда Трампа, імовірно, вже в п'ятницю продовжить дію винятку, який дозволяє країнам купувати частину російської нафти та нафтопродуктів, що перебувають під санкціями.

Про це повідомили Reuters два обізнані джерела.

Міністерство фінансів США з середини березня дозволяє закупівлі російської нафти та нафтопродуктів, які вже перебувають у морі, в межах 30-денного винятку, що спливає 11 квітня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у четвер зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті, щоб обговорити продовження винятку, і вони дійшли висновку, що це хороша ідея, повідомило одне з джерел.

Ціни на нафту різко зросли після початку війни з Іраном через часткове закриття Ормузької протоки, через яку до конфлікту щодня проходило близько 20% світових поставок нафти й газу.

Стрибок цін на пальне є серйозною проблемою для Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді.

Нагадаємо:

До початку війни на Близькому Сході російська нафта продавалася з найбільшою знижкою з 2023 року. Тоді вона була на 30,62 дол. дешевша за Brent, а ціна за барель становила 40-42 дол.

В середньому в період з 8 березня до 5 квітня Росія експортувала 3,35 млн барелів нафти на добу – найвищий рівень експорту з червня 2022 року.

У квітні доходи Росії від найбільшого окремого нафтового податку подвояться до 9 млрд доларів через нафтогазову кризу, спричинену атакою США та Ізраїлю на Іран.

Москва поспішила завантажити нафту на танкери, щоб скористатися різким стрибком цін, спричиненим фактичним закриттям Іраном Ормузької протоки, а також американським тарифним винятком, який дозволяє покупцям купувати ці обсяги без страху перед санкціями.