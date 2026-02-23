Російська нафта продається з найбільшою знижкою з 2023 року

Російська нафта Urals продається зі знижкою в 30,62 дол. на барель відносно Brent, що є найбільшим показником з 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

20 лютого Urals у порту Приморська на Балтійському морі торгувалася по 42,09 дол. за барель, а у Новоросійську ціна впала до 40,44 дол. за барель. Водночас російський уряд планував, що у 2026 році середня ціна Urals становитиме близько 59 дол. за барель.

Через цю знижку зараз Urals торгується на 43% дешевше, еталонна нафта Brent, що виступає орієнтиром для світових цін.

Видання пов'язує падіння ціни Urals з санкціями США проти "Лукойлу" та "Роснефти", а також із запровадженням цінової стелі у 44.1 дол. на барель російської нафти в ЄС.

Нагадаємо:

В грудні 2025 року ціна на Urals падала до 34 доларів за барель, проте тоді знижка була не настільки високою, як зараз, а ціни на нафту загалом були нижчі.

Також нещодавно Financial Times розкрила мережу з 48 компаній, які допомогли "Роснефти" обійти санкцій на 90 млрд дол.