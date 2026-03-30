Трамп заявив, що США можуть захопити ключовий нафтовий острів Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би "забрати нафту Ірану" і не виключає захоплення експортного хабу на острові Харк, на тлі перекидання тисяч американських військових на Близький Схід.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

В інтерв'ю Financial Times у неділю Трамп сказав, що його "перевага — забрати нафту", порівнявши можливий сценарій із Венесуелою, де США мають намір "безстроково" контролювати нафтову галузь після захоплення лідера Ніколаса Мадуро в січні.

Заяви президента пролунали на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка занурила Близький Схід у кризу та спричинила зростання цін на нафту більш ніж на 50% за місяць. У понеділок вранці в Азії Brent перевищила 116 доларів за барель, наблизившись до найвищого рівня від початку конфлікту.

Трамп сказав: "Чесно кажучи, моя улюблена ідея — це забрати нафту Ірану, але деякі нерозумні люди в США кажуть: "чому ви це робите?" Але це нерозумні люди".

Острів Харк у Перській затоці (окреслений зеленим). Через нього проходить близько 90% експорту сирої нафти Ірану, а потужність завантаження сягає 7 мільйонів барелів на добу.

Такий крок передбачав би захоплення острова Харк, через який проходить більша частина експорту іранської нафти.

Трамп нарощує військову присутність США в регіоні: Пентагон наказав розгорнути 10 тисяч військових, підготовлених до захоплення й утримання територій. Близько 3,5 тисячі військових прибули до регіону в п'ятницю, зокрема приблизно 2,2 тисячі морських піхотинців. Ще 2,2 тисячі морпіхів перебувають у дорозі, а також тисячі військових із 82-ї повітряно-десантної дивізії отримали наказ вирушити в регіон.

Водночас атака на експортний хаб була б ризикованою, підвищуючи ймовірність втрат серед американських військових і збільшуючи вартість та тривалість війни.

"Можливо, ми візьмемо острів Харк, а можливо — ні. У нас багато варіантів", — сказав Трамп. "Це також означало б, що нам доведеться там залишатися певний час".

На запитання про оборону Ірану на острові Харк він відповів: "Я не думаю, що в них є якась оборона. Ми могли б дуже легко його взяти".

Довідка. Острів Харк є терміналом майже для всього іранського експорту нафти. Він забезпечує майже всі поставки і здатність завантажувати близько 7 млн барелів нафти на добу.

Reuters називає Харк вузлом для приблизно 90% іранського нафтового експорту.

Дональд Трамп попередив, що США можуть "потужно знищити" іранське газове родовище Південний Парс, якщо Іран знову атакує катарські об'єкти зі скрапленого природного газу.

Іран пригрозив замінувати Ормузьку протоку та Перську затоку, якщо США почнуть операцію із захоплення іранського острова Харк.

Президент США Дональд Трамп заявив, що взяття під контроль іранської нафти є "одним із варіантів" для Вашингтона.