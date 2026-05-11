Кілька нафтових танкерів таємно прорвалися через Ормуз

Три танкери з сирою нафтою минулого тижня та в неділю вийшли через Ормузьку протоку з вимкненими трекерами, щоб уникнути іранських атак.

Про це свідчать дані Kpler і LSEG, пише Reuters.

Два дуже великі нафтові танкери — Agios Fanourios I та Kiara M — у неділю пройшли через протоку з вантажем по 2 мільйони барелів іракської нафти кожен.

Agios Fanourios I прямує до В'єтнаму, де має розвантажитися на НПЗ Nghi Son 26 травня. До цього танкер щонайменше двічі не зміг пройти протоку після того, як 17 квітня завантажив нафту Basrah Medium.

Окремо Kiara M також у неділю вийшов із затоки з вимкненим транспондером. Куди саме судно під прапором Сан-Марино має доставити свої 2 мільйони барелів нафти Basrah, наразі неясно. За даними Reuters, танкером керує компанія з Шанхаю, а власник зареєстрований на Маршаллових Островах.

Судна зі скрапленим природним газом намагаються пройти крізь Ормузьку протоку, що підігріває надії частини покупців на відновлення регулярних поставок із Перської затоки.