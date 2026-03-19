Трамп пригрозив "потужно" знищити найбільше газове родовище Ірану

Дональд Трамп попередив, що США можуть "потужно знищити" іранське газове родовище Південний Парс, якщо Іран знову атакує катарські об'єкти зі скрапленого природного газу.

Про це повідомляє видання Financial Times.

У дописі в Truth Social Трамп заявив, що Ізраїль "жорстко вдарив" по родовищу Південний Парс "із гніву", але зачепив лише невелику частину цієї території.

Пізніше Іран завдав удару у відповідь по найбільшому у світі об'єкту скрапленого природного газу в Катарі.

"Сполучені Штати нічого не знали про цю конкретну атаку, а держава Катар жодним чином не була до неї причетна і не мала жодного уявлення, що це станеться", — написав Трамп.

Після цього президент США заявив, що Ізраїль "БІЛЬШЕ НЕ ЗАВДАВАТИМЕ УДАРІВ" по родовищу Південний Парс, "якщо тільки Іран нерозумно не вирішить атакувати... Катар".

"У такому разі Сполучені Штати Америки... потужно знищать усе газове родовище Південний Парс", — сказав Трамп.

Ці коментарі свідчать про зростання розбіжностей між США та Ізраїлем щодо ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Раніше того ж дня представники Білого дому заявили, що США знали про ізраїльську атаку, навіть якщо безпосередньо не брали в ній участі.

Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.

Трамп попередив про можливі нові удари по іранському нафтовому терміналу на острові Харк і закликав союзників направити військові кораблі для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.