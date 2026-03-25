Іран пригрозив замінувати Ормузьку протоку – Bloomberg

Іран пригрозив замінувати Ормузьку протоку та Перську затоку, якщо США почнуть операцію із захоплення іранського острова Харк.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до іранських служб безпеки.

За словами співрозмовника агентства, у разі такого сценарію Тегеран також готовий бомбардувати сам острів, навіть попри можливі великі економічні втрати.

Джерело Bloomberg також стверджує, що для висадки на Харк США, ймовірно, довелося б перекидати війська з ОАЕ, і якщо Емірати допустять використання своєї території для такої операції, Іран може завдати по них удару.

Іран надіслав лист країнам-членам Міжнародної морської організації (ММО), в якому зазначено, що "неворожі судна" можуть здійснювати транзит через Ормузьку протоку, проте виключно за умови "координації з іранською владою".

США через посередників надіслали Ірану план припинення війни із 15 пунктів, який значною мірою ґрунтується на попередніх вимогах адміністрації Дональда Трампа.