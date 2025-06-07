У "Нафтогазі" презентували нового очільника "Газмереж"

Компанію "Газорозподільчих мережі України" очолить Сергій Скиба, який раніше працював у житомирській філії компанії та у ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Серед основних пріоритетів роботи новопризначеного очільника "Газмереж" – технічне переоснащення мереж, підвищення надійності газопостачання, формування довіри до компанії через прозорі процеси та реальні зміни, увага до соціальних питань, підтримка військових та їхніх сімей, розвиток ветеранських програм", – йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

У 2019–2020 роках Скиба очолював філію "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування", з 2023 року був директором Житомирської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", працював у ПАТ "Укрнафта".

Нагадаємо:

Газорозподільні мережі України — третій роботодавець України із 37 714 працівниками. За останній рік компанії вдалось збільшити штат на 4,2 тисячі співробітників.