Держвідновлення подало касацію до суду: не хоче платити мільярд гривень "Onur"

Верховний Суд розгляне касаційну скаргу Держагентства відновлення на рішення господарського суду та постанову апеляційного суду, за якими воно мало сплатити турецькій компанії "Onur" понад мільярд гривень.

Про це пишуть "Наші гроші".

Відповідно до ухвали в Держреєстрі судових рішень, Верховний Суд відкрив провадження за касаційною скаргою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на рішення Господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду.

"Держвідновлення подало касаційну скаргу на рішення першої інстанції та постанову апеляції. Верховний Суд відкрив провадження. Відкрите засідання відбудеться 23 вересня", – говориться у повідомленні.

Раніше Держагентство забов'язали сплатити компанії "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş." (Туреччина) кошти в сумі 1,09 млрд грн.

Судовий спір стосувався ремонту кількох ділянок траси М-05 Київ – Одеса. Укравтодор у січні 2020 року замовив його компанії "Onur" за результатом тендеру, що проводився поза системою "Прозорро".

Цей ремонт фінансувався за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, нагадують "Наші гроші".

"Onur" тоді виграв торги з ціною 65 млн євро, однак через півроку ЄБРР повідомив Мінфіну про призупинення фінансування контракту до завершення розслідування щодо порушень умов проведеного тендеру.

Йшлось про фальсифікацію торгів. Відтак у жовтні 2020 року ЄБРР і в лютому 2021 року ЄІБ скасували фінансування контракту. На той момент "Onur" виконав частину робіт на 11 млн євро і подав до суду щодо стягнення цих коштів з Укравтодору.

У 2024 році Господарський суд міста Києва задовольнив позов "Onur" та наказав стягнути із Держвідновлення 1,09 млрд грн. У 2025 році Держвідновлення виграло апеляцію, однак Верховний Суд повернув справу туди на новий розгляд. При повторному розгляді в липні 2026 року апеляція стала на бік "Onur".

Нагадаємо, у травні 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку і турецький "Onur" досягли врегулювання щодо змови на тендері в Україні. За даними "Наших грошей", мова про ремонт траси М-05 Київ – Одеса у 2020 році.

Компанію та її 53 дочірні компанії позбавили права брати участь у проєктах, що фінансуються ЄБРР, на один рік і три місяці.

У вересні 2025 року САП повідомила про те, що разом із НАБУ продовжує розслідування двох кримінальних проваджень стосовно корупційних дій службових осіб Укравтодору і компанії "Onur".

Йдеться про можливі розкрадання на ремонті траси М-05 Київ-Одеса по контрактах, отриманих "Onur" у різні роки. Причому саме по контракту, розкрадання по якому розслідує НАБУ, "Onur" і намагається відсудити мільярд гривень, зазначають "Наші гроші".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України програло апеляцію: йому доведеться сплатити турецькій компанії Onur понад мільярд гривень за ремонт траси Київ – Одеса, який відмовився надалі фінансувати ЄБРР.

Турецька компанія Onur стала єдиним учасником тендеру на ремонт мосту Метро в Києві.

Ізмаїльська філія ДП "Адміністрація морських портів України" за результатами тендеру замовила турецькій Onur Marine Gemi днопоглиблення на 45,90 млн грн без ПДВ.