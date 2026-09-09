Шахрайські кол-центри: за час війни до ув’язнення засудили лише двох злочинців

Від початку 2022 року з 27 обвинувачених у справах, пов'язаних із діяльністю шахрайських кол-центрів, реальні терміни за ґратами отримали лише двоє, у 14 із 18 вироків – формальне позбавлення волі.

Такі дані публікує Опендатабот.

Щонайменше 18 вироків у справах про шахрайські кол-центри виявлено в Україні від початку 2022 року.

Опендатабот зазначає, що у цих вироках фігурують 27 обвинувачених. Формально позбавлення волі призначали у 14 із 18 рішень, втім реальні терміни за ґратами отримали у двох випадках, відповідно до судового реєстру Бабуся.

Йдеться про судові рішення щодо шахрайства (ст. 190 ККУ), створення злочинної організації (ст. 255 ККУ) та несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, систем та мереж (ст. 361 ККУ).

"У перший рік повномасштабної такий вирок був лише один, втім від початку року вже винесли 5 вироків — це стільки ж, як і за весь 2024 рік", – зазначають аналітики.

Загалом у 18 вироках фігурують 27 обвинувачених. У 14 із 18 рішень суди формально призначили позбавлення волі.

Втім до в'язниці засуджені потрапили лише у двох випадках: строки становили п'ять та вісім років. У інших 12 рішеннях засуджених звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Ще один обвинувачений отримав два роки обмеження волі — таке покарання відбувають у виправному центрі без повної ізоляції від суспільства. А у трьох випадках покаранням став штраф від 51 тис. до 68 тисяч гривень, з'ясували аналітики.

Нагадаємо:

5 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізації майна. За даними УП, йдеться про Сергія Кропиву.

Раніше повідомлялося, що за процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття таких центрів по всій країні: з початку минулого тижня припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів.