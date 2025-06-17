Коррупция в Минрегионе: бывшего топ-чиновника отправили в СИЗО

Бывший госсекретарь Министерства развития общин и территорий Украины Василий Володин оказался под арестом. Его подозревают в злоупотреблениях и незаконном получении выгоды.

Об этом сообщается из материалов рассмотрения дела.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего члена правления НАК "Нафтогаз Украины" Василия Володина, который по данным ЭП был уволен на прошлой неделе. Его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.

В случае внесения залога Володина освободят из-под стражи, но на него возложат ряд обязательств: являться по первому вызову, не покидать пределы Киева без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, не контактировать с другими фигурантами дела и свидетелями, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Следствие подозревает, что Володин получил неправомерную выгоду в виде скидки на приобретение жилья в столице. Кроме этого, ему инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Напомним:

Василий Володин ранее занимал должность государственного секретаря Министерства экономики, а затем вошел в правление "Нафтогаза".

Наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение об увольнении двух членов правления компании и назначил на их места близких к Сергею Корецкому менеджеров.

Накануне сообщалось, что в "Нафтогазе" презентовали нового главу "Газсетей" Сергея Скибу.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрениях окружению бывшего руководителя "Нафтогаза" Алексея Чернышева. Среди них и уволенный член правления Василий Володин.

САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд убытков.