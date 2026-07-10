Кількість уражень на енергооб’єктах за рік зросла на 36% – Укренерго

Кількість уражень на об'єктах енергетики зросла на 36%

Росія почала атакувати об'єкти енергетики 20-25 дронами одночасно, а кількість уражень у 2026 році зросла на 36% порівняно з першим півріччям 2025 року.

Про це повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко на форумі "Децентралізована генерація в Україні 2.0", передає Укрінформ.

За його словами, кількість дронів, які росіяни запускають по одному об'єкту енергетики зросла із 3-4 на початку повномасштабної війни до 20-25 за одну атаку.

При цьому Росія проводить комплексні атаки, намагаючись одночасно зруйнувати і генерацію, і транспортування електрики.

"Збитки лише Укренерго вже наблизилися до 90 млрд грн. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч – на 36% порівняно із першим півріччям минулого року", – каже Зайченко.

Загалом компанія недоотримала близько 4 млрд грн доходу з початку 2026 року. Саме це є причиною перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію, каже він.

Зайченко додав, що Україна втратила близько 50% потужності виробництва електрики, при цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація.

Також він розповів про обсяги знеструмлень через російські атаки. Так, у січні через масовані атаки одночасно були без світла в середньому 6,1 млн точок обліку, в лютому – 6,5 млн, а в березні – 3,8 млн.

"Фактична кількість людей, які залишалися без світла, була більшою", – зауважив він.

За словами очільника Укренерго, найбільшу кількість одночасно знеструмлених споживачів зафіксовано 8 лютого – понад 12 млн.

Нагадаємо:

9 липня Кабінет міністрів розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури.

Відтепер такі енергетичні компанії, як НАК "Нафтогаз України", Оператор ГТС України та НЕК "Укренерго", зможуть реалізовувати свої заходи за спрощеними процедурами.