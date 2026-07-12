Росіяни атакували підприємство на Полтавщині
Ілюстративне фото
Getty Images
12 липня росіяни безпілотником влучили у територію підприємства у Полтавському районі.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За його повідомленням, обійшлось без постраждалих. Дяківнич не уточнив по яку саме підприємству нанесли удар росіяни.
Нагадаємо:
У ніч проти 12 липня російські війська атакували безпілотниками та артилерією п'ять районів Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей та пошкоджено підприємства.
Російські загарбники з ранку 12 липня проводять атаки на промисловість міста Кривий Ріг.
У ніч на 12 липня російські окупаційні війська завдали удару по підприємству харчової промисловості у Дніпрі.