Росіяни весь день атакують промисловість у Кривому Розі: відомо про двох загиблих

Російські загарбники з ранку 12 липня проводять атаки на промисловість міста Кривий Ріг.

Про це повідомляє Олександр Вілкул.

О 7:36 Вілкул повідомив, що внаслідок удару шахеда по промисловому підприємству загинуло двоє людей, пошкоджена інфраструктура.

О 8:00 повідомили про нову атаку шахедів по промисловості. Там почалась пожежа.

Об 11:07 Вілкул повідомив про третю атаку. Під час двох повторних атак обійшлось без постраждалих.

Яке саме підприємство атакували росіяни – не уточнюють.

Нагадаємо:

У ніч проти 12 липня російські війська атакували безпілотниками та артилерією п'ять районів Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей та пошкоджено підприємства.