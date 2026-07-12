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Росіяни весь день атакують промисловість у Кривому Розі: відомо про двох загиблих

Володимир Тунік-Фриз — 12 липня, 11:58
Росіяни весь день атакують промисловість у Кривому Розі: відомо про двох загиблих
Ілюстративне фото
Getty Images

Російські загарбники з ранку 12 липня проводять атаки на промисловість міста Кривий Ріг.

Про це повідомляє Олександр Вілкул.

О 7:36 Вілкул повідомив, що внаслідок удару шахеда по промисловому підприємству загинуло двоє людей, пошкоджена інфраструктура.

О 8:00 повідомили про нову атаку шахедів по промисловості. Там почалась пожежа.

Об 11:07 Вілкул повідомив про третю атаку. Під час двох повторних атак обійшлось без постраждалих.

Яке саме підприємство атакували росіяни – не уточнюють.

Нагадаємо:

У ніч проти 12 липня російські війська атакували безпілотниками та артилерією п'ять районів Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей та пошкоджено підприємства.

промисловість війна Кривий Ріг

війна

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