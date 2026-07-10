Через обстріли РФ без світла залишилися споживачі у 4 областях

Унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишилася частина споживачів у Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

У компанії зазначили, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас "Укренерго" рекомендує сьогодні перенести користування потужними електроприладами на період із 11:00 до 15:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, та закликали стежити за повідомленнями операторів системи розподілу.

Нагадаємо:

У ніч на 10 липня росій1ські загарбники атакували 137 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".