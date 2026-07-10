Ціна електроенергії "на добу наперед" впала до мінімуму за понад 2 роки: яка причина

Чому ціна на електрику для бізнесу впала до мінімуму за 2 роки

Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" на 11 липня 2026 р. впала до 1992 грн/МВт-год – найнижчого рівня з квітня 2024 р.

Про це свідчать дані "Оператора ринку", передає ExPro.

Падіння ціни відбулось через різке зниження попиту: у порівнянні з попередньою добою він скоротився на 30%. Водночас, пропозиція скоротилась лише на 5%.

Індекс базового навантаження також досяг найнижчого значення з квітня 2024 року – 1914 грн/МВт-год.

Падіння попиту пов'язане із запуском аукціонів з довгострокового продажу електроенергії на квартал, пів року або рік.

Завдяки ним бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку.

Нагадаємо:

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, що перший аукціон з довгострокового продажу електроенергії пройде 13 липня, другий – 20 липня, а третій – 27 липня.

17 червня уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії: