В трьох областях вдалось частково зняти обмеження електроенергії

Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам — енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях

Крім цього, на Чернігівщині діють графіки погодинних відключень обсягом двох черг. Причина — наслідки обстрілів попередніх днів, пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Після масованого обстрілу росіян станом на 12:00 енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві. Скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.