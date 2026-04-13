Прокуратура передала до суду справу постачальника вугілля для Трипільської ТЕС

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке постачало вугілля для роботи Трипільської теплоелектростанції і не сплатило понад 24 мільйона гривень ПДВ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке постачало вугілля ПАТ "Центренерго" для роботи Трипільської ТЕС – електростанції, що виробляє електроенергію для центральної частини України.

У січні–лютому 2024 року підприємство отримало від "Центренерго" кошти як передоплату за вугілля та оплату його доставки. У такому випадку закон зобов'язує нарахувати і задекларувати податок на додану вартість.

За даними слідства, директор цього не зробив, а податкові зобов'язання з ПДВ не були відображені у звітності. Як наслідок, до бюджету не надійшло понад 24,1 млн грн, що відповідно до законодавства є особливо великим розміром.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків службовою особою підприємства, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великому розмірі. Справу розглядатиме суд.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що одна з найбільших енергетичних компаній країни, державне ПАТ "Центренерго" видало приватній фірмі 132 млн грн передоплати за договором на постачання вугілля. Фірма не виконала зобов'язання, і гроші не повернула.

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Енерго ресурс груп" заплатити державному "Центренерго" 239,41 млн грн за непоставлене вугілля.

Раніше правоохоронці ліквідували масштабну схему привласнення понад 50 млн грн під час аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції (Київська область), які були виділені після російських обстрілів.