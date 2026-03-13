До кінця травня Україна має можливість відновити 2 ГВт генерації – Шмигаль

Україні вдалося відновити 3,5 ГВт з пошкоджених за зиму 9 ГВт генерації генераційних потужностей, до кінця травня є можливість відновлення більше 2 ГВт.

Про це під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді розповів перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"У планах — відновлення орієнтовно 4 ГВт. Зокрема, до кінця травня є можливість відновлення більше 2 ГВт", – зазначив він.

"Наші інженерні делегації працюють в ЄС, аби отримати обладнання виведених з експлуатації станцій. Від початку повномасштабної війни введено в експлуатацію 1,5 ГВт розподіленої генерації", — сказав Шмигаль.

У планах на цей рік – залучити близько 5 млрд євро від міжнародних партнерів. Україна запропонувала новий формат координації — "енергетичний Рамштайн". Вже наступного тижня відбудеться чергове засідання у Брюсселі.

"Працюємо над збільшенням пропускної спроможності для імпорту електроенергії з Європи. Мета на найближчі два роки — 3,5 ГВт і вище", – повідомив міністрю

Шмигаль нагадав, що від початку опалювального сезону росією пошкоджено більше 9 ГВт генерації теплоелектростанцій, теплоелектроцентралей і гідроелектростанцій, пошкоджені десятки об'єктів розподілу.

Щодо ситуації в енергосистемі, він відзначив, що у частині регіонів відключення взагалі відсутні. В інших регіонах — діють 1 або 1,5 черги.

"Дефіцит на піку споживання складає близько 1 ГВт. АЕС, ТЕС, ГЕС та ГАЕС працюють. У пікові години системних обмежень немає по всій країні. Попри певне покращення ситуації, опалювальний сезон все ще триває, як і постійні спроби ворога знищити нашу енергосистему", — розповів він.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що держава та уряд не планують націоналізувати Дарницьку ТЕЦ, вона залишиться приватною.

Міністр енергетики повідомив, що уряд планує відновити 4 ГВт генерації і має мету розбудувати додатково 1,5 ГВт, тому сподівається цього року залучити на це від партнерів п'ять мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що з жовтня 2025 року Росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.

Взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, зараз – скоротився до 1 ГВт, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.