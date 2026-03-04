З прифронтового Слов’янська тимчасово вивозять тролейбуси

У Слов'янську на Донеччині почали демонтаж тролейбусної контактної мережі, щоб встановити антидронові сітки, тролейбуси тимчасово вивозять з міста.

Про це повідомляє ЦТС.

На початку березня в Слов'янську почався демонтаж тролейбусної контактної мережі, це необхідно для облаштування доріг антидроновими сітками, говориться у повідомленні.

За словами начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха, так вже було в 2022 році. "Впевнений, що після стабілізації ситуації ми знову відновимо тролейбусне сполучення", – заявив він.

Поки що в місті працюватимуть автобуси. Планується запуск безкоштовних рейсів для соціально незахищених мешканців, пише ЦТС.

Інформацію про те, що десяток тролейбусів евакуюють зі Слов'янська, підтвердив і начальник депо тролейбусного управління Андрій Фільчак. 3 березня стало одним із останніх днів, коли в місті ходили тролейбуси, каже він.

У місцевих пабліках те, що місто прощається з електротранспортом на невизначений час називають "не просто господарським кроком, а тривожним сигналом" – нині Слов'янськ знаходиться близько до лінії фронту.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що До кінця року в Україні планується облаштувати 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів.

На Херсонщині 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів планують облаштувати антидроновими сітками.