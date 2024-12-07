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За добу Україна імпортує 12 тисяч мегаватів з ЄС

Володимир Тунік-Фриз — 7 грудня, 12:07
За добу Україна імпортує 12 тисяч мегаватів з ЄС
Getty Images

На поточну добу Україна планує імпорт електроенергії обсягом 12 040 МВт год із країн Євросоюзу, що межують з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 12 040 МВт год та потужністю 1052 МВт" , – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за добу енергетики відновили живлення для 19 440 споживачів, що були знеструмлені через бойові дії.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 14.11 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо:

В Києві на третину зросла кількість аварій на електромережах через одночасне увімкнення киянами енергоємних приладів після повернення світла за графіками.

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За добу Україна імпортує 12 тисяч мегаватів з ЄС

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