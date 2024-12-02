Влада закликає бізнес імпортувати електроенергію

Імпорт електроенергії в обсязі 60% від споживання дозволить бізнесу і промисловості уникнути обмежень потужності та полегшить балансування енергосистеми.

Про це в ефірі повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Укрінформ.

"Із 1 грудня є рішення щодо доступності імпорту - 2,1 ГВт потужності. Це додаткова електроенергія для енергосистеми", - нагадав Колісник.

Він наголосив, що Кабмін знизив частку імпортованої електрики, яку підприємства мають залучити для уникнення обмежень потужності, до 60%. "Це дозволяє працювати бізнесу і збалансувати енергосистему", - додав заступник міністра.

За його словами, відновлення енергетичних об'єктів після російських атак триває цілодобово. У прифронтових областях - Харківській, Сумській, Херсонській, Чернігівській - ремонти ускладнені через безпековий фактор.