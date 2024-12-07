За сутки Украина импортирует 12 тысяч мегаватт из ЕС
На текущие сутки Украина планирует импорт электроэнергии объемом 12 040 МВт ч из стран Евросоюза, граничащих с Украиной.
Об этом сообщает прессслужба Минэнерго.
"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 040 МВт ч и мощностью 1052 МВт", - говорится в сообщении.
Кроме этого, за сутки энергетики восстановили питание для 19 440 потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий.
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.11 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Напомним:
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