За сутки Украина импортирует 12 тысяч мегаватт из ЕС

На текущие сутки Украина планирует импорт электроэнергии объемом 12 040 МВт ч из стран Евросоюза, граничащих с Украиной.

Об этом сообщает прессслужба Минэнерго.

"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 040 МВт ч и мощностью 1052 МВт", - говорится в сообщении.

Кроме этого, за сутки энергетики восстановили питание для 19 440 потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий.

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.11 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

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