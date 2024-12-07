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За сутки Украина импортирует 12 тысяч мегаватт из ЕС

Владимир Туник-Фриз — 7 декабря, 12:07
За сутки Украина импортирует 12 тысяч мегаватт из ЕС
Getty Images

На текущие сутки Украина планирует импорт электроэнергии объемом 12 040 МВт ч из стран Евросоюза, граничащих с Украиной.

Об этом сообщает прессслужба Минэнерго.

"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 040 МВт ч и мощностью 1052 МВт", - говорится в сообщении.

Кроме этого, за сутки энергетики восстановили питание для 19 440 потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий.

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.11 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Напомним:

В Киеве на треть выросло количество аварий на электросетях из-за одновременного включения киевлянами энергоемких приборов после возвращения света по графикам.

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