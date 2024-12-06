У Києві на 30% зросла аварійність мереж через графіки відключення

В Києві на третину зросла кількість аварій на електромережах через одночасне увімкнення киянами енергоємних приладів після повернення світла за графіками.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Київські електромережі".

Переважно виходить з ладу обладнання низького рівня напруги, що безпосередньо живить будинки містян.

"Завдяки графікам стабілізаційних відключень енергетикам вдається стабілізувати енергосистему країни після ворожих ударів по енергооб’єктах. Водночас застосування графіків стає причиною більш інтенсивного зносу обладнання та зростання аварійності", - йдеться у повідомленні.

Енергетики надали поради, щоб уникнути аварій: