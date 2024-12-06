У Києві на 30% зросла аварійність мереж через графіки відключення
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В Києві на третину зросла кількість аварій на електромережах через одночасне увімкнення киянами енергоємних приладів після повернення світла за графіками.
Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Київські електромережі".
Переважно виходить з ладу обладнання низького рівня напруги, що безпосередньо живить будинки містян.
"Завдяки графікам стабілізаційних відключень енергетикам вдається стабілізувати енергосистему країни після ворожих ударів по енергооб’єктах. Водночас застосування графіків стає причиною більш інтенсивного зносу обладнання та зростання аварійності", - йдеться у повідомленні.
Енергетики надали поради, щоб уникнути аварій:
- Від’єднати від мережі всі енергоємні прилади під час стабілізаційного відключення (темно-сірої зони графіка): пральні машини, чайники, бойлери, електронагрівачі, електроопалення, електроплити. А також світло в приміщеннях, де в цей час не перебувають люди.
- Після того, як з’явилось світло, не вмикати одночасно всю потужну техніку.
- Якщо вдома декілька енергоємних приладів, слід користуватися ними по черзі.
- Енергоємні прилади, які мають таймери включення, варто запрограмувати на роботу в нічний час з 00:00 до 06:00.
- Тим, хто користується електродвигунами та насосними станціями, рекомендується відключати їх від мережі. Вмикати їх потрібно через 20-30 хвилин після появи електроенергії.