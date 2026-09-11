Знеструмлення після обстрілів РФ охопили удвічі більше областей

Через російські дронові атаки та артилерійські обстріли на ранок 11 вересня є нові знеструмлення у семи областях — Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій.

Про це повідомили в "Укренерго".

За добу географія уражень розширилася більш ніж удвічі. Напередодні, 10 вересня, "Укренерго" повідомляло про знеструмлення у трьох областях — Чернігівській, Донецькій і Харківській.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають ремонти. В компанії кажуть, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів.

Споживання електроенергії при цьому зростає. Станом на 09:30 воно було на 6,3% вищим, ніж у той самий час у четвер, оскільки у частині західних областей хмарно, побутові сонячні станції працюють гірше, і люди добирають електрику із загальної мережі.

Енергетики радять перенести активне споживання на період з 10:00 до 16:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. В "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і радять стежити за повідомленнями обленерго.

Нагадаємо:

Росіяни в ніч на 11 вересня атакували Україну S8000 "Бандероль" та 161 ударним дроном, з яких 138 вдалося знешкодити.