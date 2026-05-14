Шмигаль розповів, як уряд покращить роботу одного з найбільших виробників урану у світі

Уряд ухвалив протокольне рішення щодо проблемних питань функціонування ДП "СхідГЗК", яке входить до десяти найбільших виробників уранового концентрату у світі та забезпечує до 40% потреб українських АЕС.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його інформацією, разом із Фондом держмайна та НАЕК "Енергоатом" Міністерство енергетики планує низку кроків для оздоровлення "СхідГЗК":

забезпечити сірчаною кислотою виробничі потреби підприємства.

для розвʼязання проблеми заборгованості перед "Енергоатомом" доцільно переглянути умови чинних контрактів.

для оновлення та модернізації виробничих потужностей підприємства розглянути можливість забезпечення "Енергоатомом" покриття витрат ДП "СхідГЗК" за рахунок авансових платежів.

Вже призначено нове керівництво компанії. Крім того, планується підвищення зарплати на підприємстві на 20% з червня цього року.

Шмигаль також поінформував, що уряд схвалив та направив до парламенту законопроєкт щодо корпоратизації підприємства. Йдеться про трансформацію "СхідГЗК" в акціонерне товариство, 100% акцій якого залишатимуться у державній власності.

"Наступний етап — приєднання "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом", як частини вертикально-інтегрованого холдингу, який охоплюватиме повний цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії", - розповів міністр.

13 травня Шмигаль відвідав Новокостянтинівську шахту (Кіровоградська область). Вона має великі балансові запаси урану в Україні, але потребує оновлення інфраструктури й модернізації обладнання.

