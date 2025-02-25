Санкції США ускладнили тіньову торгівлю нафтою Ірану

Останні санкції США проти Ірану можуть змусити учасників нафтового ринку активніше використовувати перевантаження з судна на судно або на довше відключати геолокацію танкерів для нелегальної торгівлі іранською нафтою.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Це необхідно, оскільки нові обмеження ще більше ускладнили постачання іранської нафти клієнтам, пише агентство.

У понеділок США ввели санкції проти 13 суден, а також низки компаній та осіб у межах повернення до тактики "максимального тиску" на Тегеран.

Іран, член ОПЕК, вже багато років працює в умовах санкцій, зокрема й за адміністрації Байдена. Головним покупцем іранської нафти залишається Китай, причому більшість постачань іде незалежним нафтопереробним заводам.

"Вони поступово закручують гайки", — зазначив Бенджамін Танг, керівник відділу рідких вантажів у S&P Global Commodities at Sea.

За словами представників ринку, через нові санкції, Іран може збільшити кількість перевантажень нафти між суднами у відкритому морі, щоб ще більше приховати походження вантажів.

Це пояснюється тим, що китайські порти стали більш обережними щодо обслуговування таких операцій.

Нагадаємо:

Сполучені Штати оголосили санкційні обмеження проти трьох десятків осіб і суден з багатьох країн за сприяння Ірану у торгівлі нафтою.

Ціни на нафту зросли через нові санкції США проти Ірану, що посилили побоювання щодо можливого скорочення поставок.