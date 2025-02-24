США оголосили нові санкції проти "тіньового флоту" Ірану

Європейська правда.

Сполучені Штати оголосили санкційні обмеження проти трьох десятків осіб і суден з багатьох країн за сприяння Ірану у торгівлі нафтою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у Мінфіні США.

Управління з контролю за зовнішніми активами та Держдеп оголосили санкції проти понад 30 осіб і суден, зареєстрованих у різних юрисдикціях, за роль у торгівлі й транспортуванні іранських нафтопродуктів.

Зокрема, під санкціями опинилися брокери з ОАЕ і Гонконгу, оператори танкерів та менеджери з Індії і Китаю, очільник Національної іранської нафтової компанії і компанії Iranian Oil Terminals.

Нафтові танкери, що потрапили у санкційний список, перевозили нафту на сотні мільйонів доларів.

"Іран продовжує покладатися на тіньову мережу суден, перевізників і брокерів для сприяння продажу нафти й фінансування своєї дестабілізаційної діяльності. США задіють усі наявні інструменти, щоб дістатися до усіх складових ланцюжка нафтової логістики Ірану", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що за президентства Дональда Трампа в Ірану не з’явиться ядерна зброя.

Сам Трамп заявив, що розраховує на "угоду" з Іраном, який близький до отримання ядерної зброї.