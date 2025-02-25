Санкции США усложнили теневую торговлю нефтью Ирана

Последние санкции США против Ирана могут заставить участников нефтяного рынка активнее использовать перегрузку с судна на судно или на дольше отключать геолокацию танкеров для нелегальной торговли иранской нефтью.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Это необходимо, поскольку новые ограничения еще больше усложнили поставки иранской нефти клиентам, пишет агентство.

В понедельник США ввели санкции против 13 судов, а также ряда компаний и лиц в рамках возвращения к тактике "максимального давления" на Тегеран.

Иран, член ОПЕК, уже много лет работает в условиях санкций, в том числе и при администрации Байдена. Главным покупателем иранской нефти остается Китай, причем большинство поставок идет независимым нефтеперерабатывающим заводам.

"Они постепенно закручивают гайки", - отметил Бенджамин Танг, руководитель отдела жидких грузов в S&P Global Commodities at Sea.

По словам представителей рынка, из-за новых санкций, Иран может увеличить количество перегрузок нефти между судами в открытом море, чтобы еще больше скрыть происхождение грузов.

Это объясняется тем, что китайские порты стали более осторожными в отношении обслуживания таких операций.

Напомним:

Соединенные Штаты объявили санкционные ограничения против трех десятков человек и судов из многих стран за содействие Ирана в торговле нефтью.

Цены на нефть выросли из-за новых санкций США против Ирана, усиливших опасения относительно возможного сокращения поставок.