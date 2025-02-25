Нафта відреагувала на санкції США проти "тіньового флоту" Ірану

Ціни на нафту зросли через нові санкції США проти Ірану, що посилили побоювання щодо можливого скорочення поставок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 38 центів (0,5%) – до $75,16. Американська нафта WTI подорожчала на 47 центів (0,7%) – до $71,17 за барель.

"У короткостроковій перспективі ринок нафти шукає підтримку. Нові санкції США проти Ірану, оголошені вночі, ймовірно, сприятимуть цьому, як і зобов’язання міністра нафти Іраку скоротити надлишковий видобуток", – зазначив аналітик IG Market Тоні Сайкамор.

У понеділок США ввели санкції проти понад 30 брокерів, судноплавних компаній і операторів танкерів, які брали участь у транспортуванні іранської нафти. Президент Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір повністю припинити експорт нафти з Ірану.

Іран є третім за величиною виробником у складі ОПЕК – за даними опитування Reuters, у січні країна видобувала 3,2 млн барелів на добу.

Додатковим фактором підтримки нафтового ринку залишається високий попит на пальне в Західних країнах. Водночас загальне зростання цін обмежується невизначеністю щодо попиту.

Нагадаємо:

Сполучені Штати оголосили санкційні обмеження проти трьох десятків осіб і суден з багатьох країн за сприяння Ірану у торгівлі нафтою.