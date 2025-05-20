Російська нафта зникає з радарів: танкери ховають маршрути постачань

Російський експорт нафти стає все важче відстежити. Танкерні судна масово відключають системи позиціонування або надсилають фальшиві координати.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, з 20 суден, які завантажували нафту у Приморську з 1 по 18 травня, 16 показували, що перебувають "посеред найбільшого з островів Березові", хоча фізично це неможливо. Сигнали повторювались так часто і в такій самій формі, що їхня навмисність не викликає сумнівів.

Подібна тактика використовується не тільки на Балтиці. У Находкінській затоці та біля порту Зарубіно на сході Росії сигналів не було по кілька днів. Проте супутникові знімки підтверджували перевантаження нафти з борту на борт.

Загальний обсяг поставок за чотири тижні до 18 травня становив близько 3,4 млн барелів на добу. Це трохи менше, ніж у попередній період. Лише за тиждень до 18 травня 32 танкери вивезли 23,79 млн барелів, тоді як тижнем раніше – 24,39 млн барелів.

Попри зменшення обсягів, валова виручка від експорту за тиждень до 12 травня зросла на 50 млн дол, або на 4%, до 1,28 млрд дол, завдяки підвищенню цін на нафту Urals.

Ціни нафти зросли:

Urals (Балтійське море): +3 дол – до 51,50 дол/барель

Urals (Чорне море): +3 дол – до 52,20 дол/барель

ВСТО (тихоокеанський сорт): +3,20 дол – до 57,20 дол/барель

З доставкою в Індію: +2,80 дол – до 62,90 дол/барель

Середня тижнева вартість експорту за чотири тижні до 18 травня знизилась на 1% – до 1,26 млрд дол.

Постачання в Азію вийшли на восьмитижневий максимум – 3,12 млн барелів на добу. Значна частина з них – без кінцевого пункту призначення або через судна, які не надають інформації.

Нагадаємо:

Цього тижня ЄС запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну (60 дол за барель) на російську нафту, що транспортується морським шляхом.

У квітні Росія заробила 13,2 млрд дол від експорту сирої нафти та нафтопродуктів — це найнижчий показник за майже два роки.