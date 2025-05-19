ЄС запропонує G7 ще більше знизити граничну ціну на російську нафту – Reuters

Цього тижня ЄС запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну (60 дол за барель) на російську нафту, що транспортується морським шляхом.

Про це заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, пише Reuters.

Це буде здійснено у рамках нового пакету санкцій проти Москви.

"Домбровскіс не згадав, до якого рівня, за бажанням Європейського Союзу, потрібно було б знизити граничну ціну, але проінформовані чиновники ЄС заявили, що ЄС запропонує 50 доларів за барель", – пише Reuters.

"На запитання журналістів, чи запропонує він знизити ліміт на зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді цього тижня, він відповів: "Так", – говориться у статті.

"Це те, на що ми звернули увагу з боку Комісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я очікую певного інтересу також з боку інших партнерів G7 у цьому відношенні та певного обговорення", – цитує європейського комісара агентство.

До країн G7 входять Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Європейська комісія та голова міністрів фінансів єврозони також беруть участь у зустрічах міністрів фінансів G7.

Цінове обмеження G7 було узгоджено у грудні 2022 року, забороняючи торгівлю російською сирою нафтою, що транспортується танкерами, якщо ціна перевищує 60 доларів за барель. А також забороняючи судноплавним, страховим та перестраховим компаніям обробляти вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо тільки вона не продається за ціною нижчою за граничну ціну.

Цей захід мав на меті зменшити доходи Росії, щоб у неї було менше грошей на фінансування війни проти України, водночас запобігаючи різкому падінню світових поставок нафти.

"Росія обходить обмеження цін країн G7 за допомогою флоту танкерів, які не отримують страховки від західних компаній, а російська нафта марки Urals більшу частину часу торгується вище обмеження цін", – нагадує агентство.

"Але на початку квітня ціна впала нижче 60 доларів, оскільки глобальне занепокоєння щодо економічного зростання після оголошень США про глобальні тарифи також вплинуло на ціни на нафту", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року експорт товарів з Росії скоротився до 94,9 млрд дол, що на 6,8% менше, ніж за аналогічний період торік. При цьому імпорт залишився майже незмінним — 63,1 млрд дол (+0,1%). Як наслідок, сальдо зовнішньої торгівлі зменшилося на 17,8%, до 31,8 млрд дол.

Головна причина падіння — дешевша нафта. Згідно з даними Мінекономрозвитку РФ, у 2024 році ціна сорту Urals зростала з 64,1 до 70,3 дол, тоді як у 2025 році — навпаки, знижувалась із 67,7 до 59 дол за барель. Через це експорт мінеральної продукції, що становить понад половину російського експорту, впав на 14,1%, до 55,4 млрд дол.

Раніше ціна на російську нафту в рублях опустилася нижче 4 тис. рублів за барель — це найнижчий показник за останні два роки й на 40% менше, ніж передбачено в державному бюджеті.

За підрахунками Reuters, середня ціна суміші Urals та ESPO впала до $48,92 за барель, або 3,9 тис. рублів. Це менше за закладений у бюджет РФ показник — 6,7 тис. рублів.

Це — найнижча ціна з травня 2023 року, й вона також значно нижча за оновлений урядовий прогноз — 5 281 рубль за барель, який використовується для розрахунку податків.

Через падіння цін нафти, у РФ різко зріс дефіцит бюджету, що змусило уряд країни переглянути фінансові показники.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафту посилює тиск на Росію і збільшує ймовірність мирної угоди для завершення війни в Україні.