Ворог руйнував залізничну інфраструктуру протягом ночі: атакували вокзали, депо, вагони

У ніч на 14 жовтня російські загарбники завдали удару по залізничній інфраструктурі, внаслідок чого постраждали різні ланки залізниці.

Про це повідомляє голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Чергова ніч щільних ударів по залізничних обʼєктах. Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад", – написав Перцовський.

Масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину.

Ворог атакував енергетику залізниці, однак енергетики оперативно її відновлювали. Обійшлось без людських втрат, однак матеріальні збитки значні.

"Столичний вузол зупиняла балістична загроза, на разі - один за одним розʼїжджаються поїзди, які притримували з безпекових міркувань", – додав Перцовський.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок російських ударів є відчутні пошкодження на 26 обʼєктах енергетики.