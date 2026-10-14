В Укренерго розповіли про наслідки масованої атаки РФ на енергетику

Внаслідок російської атаки на енергетику на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, а також у Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях.

Про це пише Укренерго.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Упродовж доби будуть діяти графіки відключень світла обсягом до 2 черг – тобто електроенергії може не бути до 8 годин на добу.

Також енергетики закликають обмежити споживання у пікові години – з 16:00 до 22:00, щоб не перевантажувати енергосистему та уникнути аварій.

Нагадаємо:

Вночі росіяни завдали комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці перебої зі світлом.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок російських ударів є відчутні пошкодження на 26 обʼєктах енергетики. Він написав, що як мінімум 600 тисяч людей зараз залишаються без світла та додав, що можуть бути ще більші відключення.