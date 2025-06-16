РФ незаконно перевалює нафту просто у відкритому морі поблизу ЄС

Росія незаконно перевалює нафту у відкритому морі поблизу Греції, використовуючи танкери без страхування та уникаючи санкцій.

Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України..

Від липня 2024 року російський танкер IMO 9247443 без західного страхування здійснює незаконну перевалку нафти між суднами у міжнародних водах поблизу Греції та Кіпру.

У відомстві зазначають, що такі операції є непрозорими, загрожують екологічній безпеці та дозволяють ухилятися від санкційного контролю.

За даними ГУР МО України, цей танкер використовується як плавучий хаб для постачання російської підсанкційної нафти. На порталі War&Sanctions оприлюднено деталі щодо 577 суден, з яких 159 — активні учасники "тіньового флоту" РФ, а також імена 55 капітанів.

Росія активно використовує схеми з вимкненням AIS, нічними STS-операціями, спуфінгом навігаційних даних та реєстрацією компаній-прокладок. Танкерні операції часто відбуваються вночі без освітлення та страхування, що підвищує ризик масштабних аварій.

Нагадаємо:

Французькі Військово-морські сили (ВМС) уперше направили в Балтійське море 101-метрове розвідувальне судно Dupuy de Lome, яке перехоплюватиме радіосигнали, пов'язані з діяльністю Росії.

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії.