Зіткнення танкера з нафтою РФ біля берегів ОАЕ спричинило пожежу

Два судна, одне з яких пов'язане з російським тіньовим флотом, зіштовхнулися біля стратегічної Ормузької протоки — це загострило нервозність на енергетичних ринках.

Про це пише Bloomberg.

Вночі 18 червня біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів зіткнулися дві великі морські судна: супертанкер Front Eagle довжиною понад 300 метрів та менше судно Adalynn, яке регулярно перевозило нафту з порту Усть-Луга в Росії до західного узбережжя Індії.

За даними видання, Adalynn під прапором Антигуа і Барбуди часто фігурує у перевезеннях нафти з РФ — на маршрутах, які використовуються "тіньовим флотом" для обходу санкцій. При цьому страховик танкера відсутній у базах даних, що є типовою ознакою флоту, який діє поза стандартними регуляторними рамками.

Обидва судна спалахнули після зіткнення, однак пожежу вдалося взяти під контроль. Всі члени екіпажів були врятовані: 24 особи з Adalynn евакуювала національна гвардія ОАЕ, а Frontline Plc, власник Front Eagle, повідомив, що його команда також у безпеці.

Компанія Frontline підкреслила, що зіткнення сталося з навігаційних причин і не пов’язане з ескалацією на Близькому Сході, попри загострення після атаки Ізраїлю на Іран.

Втім, на ринку перевезень ставки зросли на тлі занепокоєння, що подібні інциденти у вузьких водах Ормузу — рідкість, але можуть мати глобальні наслідки. Адже через цей маршрут щодня проходять мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу.

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